Modelele de succes aplicate in comune cu administratie liberala, preluate de tinerii candidati liberali

Presedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a avut, marti, intalniri cu electoratul in comunele Draguseni si Forasti, unde candidatii liberali si-au prezentat oferta electorala pentru functia de primar.La Draguseni, Ioana Chirila-Botezatu, tanar antreprenor intors recent din Italia, are un program foarte ambitios pentru modernizarea comunei.Acest program include extinderea retelei de apa si canalizare, introducerea gazului metan si incurajarea tinerilor sa isi deschida afaceri, avand in ... citește toată știrea