Modernizarea Strandului Itcani dureaza pana la sfarsitul lunii iulie 2022

> In iunie 2021 au fost suplimentate fondurile necesare instalatiilor componente, ajungandu-se, astfel, la o investitie de 13,22 de milioane de lei > "Speram ca sucevenii sa se poata bucura de strandul municipal in ultima parte a verii" a subliniat primarul Ion LunguLa aceasta data, prioritatea Primariei Municipiului Suceava este cea legata de realizarea lucrarilor de investitii aprobate in prin bugetul pe anul 2022. Asa a declarat, ieri, primarul Ion Lungu, care a purtat discutii cu ... citeste toata stirea