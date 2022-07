Momentul in care Roxana Donisan a fost atacata de rechin a fost filmat de un turist. "A ajuns pana la geamandura, acolo a inhatat-o rechinul"

Parintii Roxanei Donisan, romanca ucisa in Egipt de un rechin, au povestit ca fiica lor a gasit oferta de vacanta in statiunea Hurghada in ultima clipa si a ocupat singurul loc ramas liber in avion. Acum asteapta sa ajunga acasa trupul neinsufletit al singurului lor copil. "Ii placea foarte mult in Egipt, la Hurghada. Luni trebuia sa se intoarca si duminica s-a dus sa inoate. Cand am vazut la televizor stirea cu rechinul mi-a sarit inima din loc. Am rugat-o pe o vecina care are un telefon ... citeste toata stirea