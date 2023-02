Montarea repartitoarelor de costuri pe caloriferele din apartamente a devenit obligatorie

> "Vom incerca sa gasim cele mai bune solutii" arata primarul Ion Lungu, subliniind ca data-limita pentru montarea acestora este 31 decembrie 2023Contorizarea totala a consumului energetic a devenit obligatorie in blocurile de locuinte, semnaleaza Ion Lungu, primarul Sucevei. Aceasta in conformitate cu Legea nr. 24 din ianuarie 2023 privind dezvoltarea sistemului de repartitoare de costuri pentru incalzire si la masurarea consumului de apa calda in imobilele tip condominiu. Noul act normativ ... citeste toata stirea