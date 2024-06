Motociclist ranit intr-un accident produs in Suceava

> Barbatul a suferit mai multe traumatisme si ramane internat in sectia de ortopedie a SCJU SuceavaIeri dimineata, in jurul orei 9:30, a avut loc un accident rutier grav pe Bulevardul George Enescu, in zona Mobila din municipiul Suceava. O motocicleta a intrat frontal intr-un autoturism de talie mica, provocand ranirea grava a motociclistului, un barbat in varsta de 38 de ani.Potrivit dr. Bogdan Bondaru, purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Suceava, motociclistul a ... citește toată știrea