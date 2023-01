Multe proiecte sunt "prea finantate" fara sa fie prioritare, iar altele sunt in asteptare

Liderul grupului PMP din Consiliul Local Suceava, Anca Gatlan, a apreciat, dupa ce deliberativul a votat bugetul local al municipiului Suceava, ca sunt incluse proiecte neprioritare "prea finantate", iar altele sunt in asteptare, considerand ca bugetul este "perfectibil"."Multe proiecte *prea* finantate, fara sa fie, de fapt, prioritare! Alte proiecte foarte bune, musai necesare, care ar fi trebuit de mult puse in practica! Altele, in lista de asteptare, nu se stie pana cand! Nu-mi place ... citeste toata stirea