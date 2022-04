Multumiri transmise romanilor de Elena Nandris din Mahala

> La inceputul lunii, in comuna de langa Cernauti erau gazduiti aproape 1.000 de refugiati, numarul lor fiind in crestere"Din partea Primariei comunei Mahala, aducem multumiri tuturor Fratilor Romani care s-au implicat in ajutorul refugiatilor din Ucraina" a scris recent Elena Nandris, fosta primarita a acestei comune de langa Cernauti, intr-o postare pe Facebook."La noi sunt acum (1 aprilie n.n.) cazate aproape 1.000 de persoane si numarul lor se mareste zi de zi, care au avut casa, masa ... citeste toata stirea