Un muncitor forestier a fost ranit, grav, joi dupa amiaza, dupa ce in timpul vijeliei o creanga a unui copac s-a rupt si i-a cazut acestuia in cap.Potrivit primelor date din ancheta politistilor, joi in jurul orelor 14:00, in timp ce un barbat de 35 de ani din Paltinoasa se afla in Cantonul Silvic Paraul Negru, din cadrul Ocolului Silvic Gura Humorului de pe raza localitatii Paltinoasa, fiind angajat la o firma care exploateaza material lemnos dintr-o partida din acea zona, in timpul vijeliei ... citeste toata stirea