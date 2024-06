Muncitor silvic lovit mortal de radacina unui arbore

Un muncitor silvic a murit, luni dupa-amiaza, in urma unui accident de munca produs intr-o padure de pe raza comunei Ostra.Potrivit datelor din ancheta, barbatul, angajat ca muncitor silvic al unei firme din Ostra care are spre exploatare masa lemnoasa pe raza Ocolului Silvic Silva Bucovina - Cantonul silvic Bucovina, a mers luni la munca si s-a deplasat impreuna cu ceilalti angajati in zona cantonului de pe raza comunei Ostra, in vederea exploatarii materialului lemnos. In jurul orei 14:00, ... citește toată știrea