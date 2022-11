Municipiul Suceava a atras prin PNRR proiecte in valoare de 46,6 milioane de euro

Municipalitatea suceveana are deja aprobate si chiar semnate in parte contracte prin PNRR de 46,6 milioane de euro.Primarul Ion Lungu a spus ca cel mai important proiect aprobat de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene este legat de achizitia de autobuze electrice pentru transportul metropolitan.El a spus ca proiectul, in valoare de 23 de milioane de euro, prevede achizitia a 18 autobuze de 12 metri si a 32 de microbuze, "fiind unul dintre cele mai mari proiecte aprobate in ... citeste toata stirea