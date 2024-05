Municipiul Suceava atrage finantare pentru trei parcuri fotovoltaice

> "Cu precadere, acestia bani vor fi folositi (...) in ideea de a avea asigurata independenta energetica a orasului nostru" a declarat primarul Ion LunguComisia Europeana a aprobat documentatia de 400 de milioane de euro, depusa de Primaria Municipiului Suceava, in colaborare cu Universitatea "Stefan cel Mare", in cadrul programului "100 de orase inteligente si neutre din punct de vedere climatic", a anuntat primarul Ion Lungu. "Este o veste foarte buna. Etapa de verificare a trecut, urmeaza ... citește toată știrea