Municipiul Suceava este la zi cu plata ratelor si dobanzilor la creditele bancare pentru implementarea proiectelor europene

> "Toata economia, la nivel national si la nivel local, este *afectata* de contributiile proprii la proiectele europene si, in mod special, la cele prin PNRR, acolo unde trebuie sa venim cu valori foarte mari de cofinantare" opineaza Ion Lungu, primarul SuceveiPrimaria Municipiului Suceava are catre furnizorii de bunuri si servicii, datorii curente de circa 12 milioane de lei, recunoaste primarul Ion Lungu. Seful municipalitatii sucevene, care a fost interpelat, in acest sens, de alesii PSD, ... citește toată știrea