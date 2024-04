Municipiul Suceava, premiat de Industria Smart City la categoria Digitalizare si Transformare Digitala

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat joi seara la Gala Industriei Smart City, editia a VIII-a, din anul 2024, unde municipalitatea suceveana a fost premiata.Astfel, municipiul Suceava a fost distins cu un premiu la categoria "Digitalizare si Transformare Digitala", datorita eforturilor sustinute in implementarea a doua proiecte de digitalizare importante: "Aplicat" si "GIS Urban", precum si pentru proiectul "EDU - Educational", care se afla in plin proces de implementare in scoli. ... citește toată știrea