Municipiul Suceava se apropie de zona rosie

> Judetul a trecut in zona galbena, avand rata 2,26 de cazuri la mia de locuitoriJudetul Suceava inregistra, ieri, 2.468 de cazuri de Covid-19 in evolutie, rata de infectare fiind 2,26 de cazuri la mia de locuitori, ceea ce inseamna ca judetul a intrat in zona galbena.Tot mai multe localitati din judet trec in zona rosie sau zona galbena, din cauza cresterii numarului de cazuri de Covid.In municipiul Suceava erau, duminica, 485 de cazuri de Covid-19 in evolutie, rata de infectare crescand ... citeste toata stirea