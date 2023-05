> "Sper sa avem cat mai repede PUG, instrument foarte important pentru activitatea de urbanism si care a iscat animozitati, nu numai in Suceava, ci si in intreaga tara" a punctat Ion Lungu, primarul SuceveiPe moment ce trece, municipiul Suceava ar putea intra in posesia Planului Urbanistic General (PUG).Primarul Ion Lungu anunta ca documentatia este gata, aceasta urmand a fi aprobata in una din sedintele urmatoare ale Guvernului.Planul Urbanistic General este un instrument de lucru foarte ... citeste toata stirea