Municipiul Suceava va taxa turistii

> Taxa speciala de promovare a turismului va reprezenta 3% din valoarea tarifelor practicate unitatilor de cazare > "Avem tot interesul sa dezvoltam turismul in orasul nostru" a declarat Ion Lungu, primarul SuceveiO noua taxa va fi instituita in municipiul Suceava, anunta primarul Ion Lungu, conform caruia, aceasta va fi propusa spre adoptare dupa constituirea si intrarea in functiune a organizatiei de management al destinatiilor "Suceava - Orasul Cetatii de Scaun"."Am luat modelul din ... citeste toata stirea