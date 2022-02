"Munti" de mancare, apa si fructe in Vama Siret, pentru ucraineanii care fug de razboi

In a doua zi de razboi in Ucraina, sute de cetateni, in special femei, copii si barbati cu varsta peste 60 de ani, au trecut Vama Siret si au intrat in Romania pentru a fi in siguranta. Dupa frontiera, pe teritoriul tarii noastre, ucrainenii au fost intampinati de oameni simpli, voluntari si autoritati, care le-au oferit mancare, ceai cald si transport gratuit in tara si in strainatate. Sute de ucraineni au tranzitat vineri, 25 februarie, Vama Siret, din judetul Suceava. Este vorba in special ... citeste toata stirea