Presedintele Aliantei Sindicatelor din Invatamant Suceava, Giani Leonte, a declarat marti seara ca greva generala a continuat si in cursul zilei de 23 mai 2023, intr-un procent mai mare decat in ziua de luni."Practic, in peste 98,5% din unitatile scolare din judet, unitati in care avem membri de sindicat, a fost greva generala. Desi exista presiuni, multi nehotarati au avut curaj sa lupte alaturi de noi. Felicitam colegii nostri (...) care s-au alaturat grevei generale. Din nou, atragem ... citeste toata stirea