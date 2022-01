Muzeul humorean si-a suspendat, temporar, activitatea cu publicul

Proiectul Muzeul Gura HumoruluiIn contextul in care institutia se muta in noul sediu, incepand din data de 18 ianuarie a.c., Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina a anuntat ca isi suspenda activitatea cu publicul "pe durata nedeterminata".Primarul de Gura Humorului, Marius Ursaciuc, anuntase de altfel, cu cativa ani in urma, ca avea in vedere un "mall cultural" in localitate, "un proiect spectaculos", care sa includa Casa Culturii, Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina si Biblioteca ... citeste toata stirea