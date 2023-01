Muzeul National al Bucovinei a inregistrat peste 400.000 de vizitatori

La 4 ianuarie 2023 s-au implinit 123 de ani de cand in grup de intelectuali suceveni infiintau Societatea "Muzeul", cu scopul de a pastra si valorifica pentru public vestigiile istorice ale orasului."Practic, 4 ianuarie 1900 poate fi considerata data la care incepe istoria infiintarii muzeul sucevean" a transmis Niculai Barba vicepresedinte al Consiliului Judetean."Este un prilej de a prezenta o serie de date care confirma interesul crescut, an de an, al vizitatorilor din toata tara si de ... citeste toata stirea