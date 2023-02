Muzica lui Ciprian Porumbescu va fi muzica ambientala din institutiile publice din judet

In institutiile publice din judetul Suceava urmeaza sa fie implementata o noua initiativa luata pentru a marca Anul Ciprian Porumbescu.Vicepresedintele Consiliului Judetean Suceava Niculai Barba a anuntat ca de vineri, 10 februarie, la intrarea in sediul Consiliului Judetean, persoanele care ajung la aceasta institutie sunt intampinate cu muzica lui Ciprian Porumbescu, respectiv cu "Balada" si cu arii din opereta "Crai Nou"."Aceeasi atmosfera ambientala o veti regasi in perioada urmatoare ... citeste toata stirea