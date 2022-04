Naveta cadrelor didactice a ajuns sa coste bugetul Sucevei mai mult decat dublu

> Daca pentru intervalul septembrie - august, in anul 2017, din vistieria locala se decontau 90.645 de lei, anul acesta s-a ajuns la peste 200.000 de leiConsiliul Local al municipiului Suceava a aprobat, in sedinta ordinara, un proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat. Este vorba despre personalul care nu detine locuinta pe teritoriul resedintei de judet, demersul avand in ... citeste toata stirea