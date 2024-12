Atmosfera din sediul PNL Suceava duminica, dupa incheierea alegerilor parlamentare, era rezervata, manifestandu-se increderea membrilor de partid prezenti ca scorul electoral al PNL in judet va fi decent, in conditiile in care la alegerile prezidentiale candidatul PNL a fost votat de circa 8% dintre alegatori."Ne-am dublat scorul intr-o saptamana" a spus unul dintre membrii ... citește toată știrea