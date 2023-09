> Viceprimarul Harsovschi i-a invitat pe suceveni la o noua editie a Crosului SuceveiViceprimarul Sucevei Lucian Harsovschi a anuntat, miercuri, ca duminica, 24 septembrie, in Piata 22 Decembrie, va fi dat startul unei noi editii a Crosului Sucevei."La fel ca in fiecare an, va asteptam in numar cat mai mare. Inscrierile se fac pana pe 24 septembrie, incepand cu ora 10:00 ... citeste toata stirea