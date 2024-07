Nereguli grave privind gestionarea deseurilor

Garda de Mediu Suceava a descoperit "nereguli semnificative" in gestionarea deseurilor la o societate din judetul Suceava, specializata in productia de energie electrica (cod CAEN 3511), in urma unui control recent.Comisarii Garzii de Mediu Suceava au constatat incalcari ale reglementarilor privind gestionarea deseurilor si au aplicat o sanctiune contraventionala conform HG nr. 856/2002, care reglementeaza gestiunea deseurilor in Romania.In ... citește toată știrea