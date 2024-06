Nereguli in restaurante si alte servicii de alimentatie publica

> Inspectorii de munca au dispus 26 de masuri de remediere a deficientelor si au dat o amenda de 1.000 de leiInspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Suceava a fost implicat in campania nationala de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legale privind incheierea si executarea contractelor individuale de munca de catre angajatorii care desfasoara activitati in domeniul "restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie". Inspectorul-sef Romeo Butnariu informeaza ca in ... citește toată știrea