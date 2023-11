Episodul de imbolnavire a grupului de tineri francezi a fost generat, cel mai probabil, de pastrarea de alimente in conditii improprii sau de nespalatul pe mani a personalului care a manipulat alimente, intrucat probele de laborator analizate au iesit negative, a anuntat, ieri, Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava.Directorul executiv al DSP Suceava, Daniela Marinela Odeh, a precizat, intr-un comunicat de presa, ca in ceea ce priveste rezultatul final al anchetei epidemiologice in cazul ... citeste toata stirea