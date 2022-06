Nevoile de dezvoltare ale Regiunii Nord-Est sunt multiple

> Deputatul Ioan Balan solicita ministrului Fondurilor Europene sa spuna care e valoarea fondurilor europene ce pot fi atrase in Regiunea de Nord-Est in actualul exercitiu financiar multianualPrim-vicepresedintele PNL Suceava, deputatul Ioan Balan, a solicitat, in Parlament, ministrului Fondurilor Europene, Marcel Bolos, informatii legate de sumele pe care Regiunea de Nord-Est le poate atrage in actualul exercitiu financiar multianual."Apreciez faptul ca in Acordul de parteneriat cu Uniunea ... citeste toata stirea