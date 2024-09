> Am protejat drepturile minerilor si pensionarilor care au muncit in conditii grelePremierul Marcel Ciolacu a declarat, in cadrul unei intalniri la Suceava cu reprezentantii minerilor, ca Guvernul se lupta sa protejeze drepturile pensionarilor care au muncit in conditii grele de munca. Acesta a subliniat ca nicio pensie nu va scadea in urma recalcularii, aceasta fiind o conditie esentiala pentru adoptarea noii legi a pensiilor."Intotdeauna i-am respectat pe oamenii care muncesc, cu atat ... citește toată știrea