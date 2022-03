> In municipiul Suceava, ieri erau 88 de cazuri in evolutieIn judetul Suceava erau, marti, 209 cazuri de infectie cu SARS-CoV-2 in evolutie.In anterioarele 24 de ore au fost declarate vindecate de COVID 137 de persoane din judet.Conform distributiei cazurilor de COVID-19 pe unitati administrativ-teritoriale (UAT), din cele 114 UAT-uri din judet, 57 nu aveau niciun caz, 30 aveau cate un caz in evolutie, 20 - sub ... citeste toata stirea