Nicolae Ciuca spune ca analizeaza...

Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca analizeaza daca isi va depune candidatura la presedintia PNL, precizand ca nu a luat deocamdata o decizie in acest sens."Atunci cand voi lua o decizie in acest sens, o voi face. Eu pana in acest moment nu am luat o decizie. Doar ce s-au finalizat lucrarile Consiliului National. Astazi nu s-a discutat despre nicio propunere" a declarat Ciuca duminica, la Palatul Parlamentului.Intrebat daca intentioneaza sa-si depuna candidatura la sefia PNL, el a aratat ... citeste toata stirea