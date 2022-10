Niculai Barba: Succesul Targului de Toamna "Produs in Bucovina" va trebui replicat in cat mai multe locuri. Producatorii de legume si fructe, in special, considera ca aceasta forma de promovare i-ar ajuta sa nu ramana cu marfa nevanduta

Vicepresedinte Consiliul Judetean Suceava Niculai Barba a declarat ca succesul deosebit al Targului de Toamna "Produs in Bucovina - Gusta din Bucovina!", organizat recent de Consiliul Judetean Suceava si Asociatia "Produs in Bucovina", a insemnat si un pas important in dinamizarea activitatii acestei asociatii./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; ... citeste toata stirea