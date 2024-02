Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, ca, in cadrul coalitiei de guvernare PSD-PNL, sunt discutii privind candidaturi unice pentru functia de primar in cadrul unei strategii pentru limitarea extremismului."Sunt discutii pe aceasta tema, dar pana cand nu e nimic oficial, nu fac niciun comentariu" a precizat Ion Lungu.Dupa ce a fost informat ca PSD a respins o asemenea ipoteza, Ion Lungu a raspuns: "Pe mine ma cheama Lungu si sunt la PNL. Vreti sa raspund in locul dlui Stan?". ... citește toată știrea