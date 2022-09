"Noaptea Cercetatorilor Europeni" este evenimentul care invita publicul, in ultima zi de vineri si sambata a lunii septembrie, la o calatorie fascinanta in lumea stiintei, oferindu-le vizitatorilor ocazia de a lua parte la activitati stiintifice ce combina educatia cu divertismentul, organizandu-se expozitii, experimente in care publicul este implicat activ, conferinte, prezentari, jocuri si concursuri.Anul acesta, proiectul initiat de Comisia de Cercetare a Uniunii Europene in 2005 va fi ... citeste toata stirea