Noi am luptat sa ridicam acest nume al Bucovinei

Presedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent joi, de Ziua Bucovinei, la Radauti, unde a fost montat un panou urias, "Bucovina", dupa ce aceeasi sigla a fost data jos recent de pe Casa Culturii din Suceava, de municipalitate."La 106 ani de la unirea Bucovinei cu Tara suntem in Radauti, in inima Bucovinei. Vedeti in spate acest panou urias pe care scrie Bucovina. Si eu si echipa mea am promovat puternic Bucovina. Unii s-au suparat ca am spus ca am pus Bucovina de harta" a spus ... citește toată știrea