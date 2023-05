Universitatea Suceava (USV) anunta ca in sedinta din 25.05.2023, Consiliul ARACIS a decis acreditarea unui nou program de studii de masterat profesional, "Comunicare, media si industriile creative", in domeniul Stiinte ale comunicarii, derulat in cadrul Facultatii de Litere si Stiinte ale Comunicarii.Acesta este un masterat profesional, cu o capacitate de 50 de locuri./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: ... citeste toata stirea