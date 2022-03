Noi proiecte de digitalizare, atat la primarie, cat si la unitatile de invatamant

> Proiectul de 3,99 milioane de lei, vizand digitalizarea in urbanism, a ajuns in etapa a douaProiectul "Suceava Urban GIS - Digitalizarea serviciilor partajate in municipiul Suceava" a trecut de prima etapa. Anuntul a fost facut de primarul Ion Lungu, care arata ca urmeaza etapa de evaluare tehnica si financiara."Acest proiect a trecut de etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii, fiind acceptat" a facut cunoscut seful municipalitatii sucevene.Sistemul ... citeste toata stirea