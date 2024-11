Noi vom veghea la traseul democratic si mentinerea starii de normalitate si nu va vom lasa sa acaparati toata puterea

PNL Suceava a transmis, vineri seara, un mesaj transant pentru cei din PSD Suceava, in care arata ca nu vor fi lasati de suceveni sa acapareze toata puterea."Domnilor de la PSD, va doare rau cand va aratam adevarata fata si o sa v-o aratam in fiecare zi. In Suceava ati castigat cu ajutorul AUR, nu singuri. Aveti declaratii publice in acest sens. Nici nu ati ajuns bine la putere si faceti o presiune uriasa pe primarii liberali, pe sefii de deconcentrate, pentru a acapara toata puterea din ... citește toată știrea