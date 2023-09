> Pentru cei 13 lucratori in neregula, inspectorii de munca au aplicat amenzi insumand 140.000 de leiNumai pe durata lunii iulie 2023, inspectorii ITM Suceava au efectuat 271 de controale, dintre care 174 in domeniul relatiilor de munca, iar 97 in cel al securitatii si sanatatii in munca. Astfel, neregulile depistate s-au lasat cu 201 de sanctiuni contraventionale a caror valoare s-a ridicat la 307.000 de lei. Inspectorul-sef Romeo Butnariu arata ca, in ceea ce priveste relatiile de munca, ... citeste toata stirea