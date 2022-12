Noua suceveni au ajuns in arest

Toleranta Zero fata de cei care incalca si desconsidera legea prin acte de tulburare a ordinii si linistii publice, dar si prin savarsirea de infractiuni indiferent de natura acestora, este mesajul transmis, recent, de Politia Judeteana Suceava.Potrivit sursei citate, politistii au actionat cu fermitate si operativitate si in cazul unor scandaluri produse in cursul zilelor trecute pe raza orasului Dolhasca si a localitatii Slatina, fiind documentata activitatea infractionala a mai multor ... citeste toata stirea