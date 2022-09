Noul director general al RNP Romsilva, Daniel Nicolaescu, a fost director in cadrul Asociatiei Administratorilor de Paduri (AAP)

Consiliul de Administratie al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, intrunit miercuri, 31 august, l-a numit pe Daniel Nicolaescu in functia de director general, pentru un mandat provizoriu de patru luni, incepand cu data de 1 septembrie 2022. Numirea are loc in conditiile in care mandatul de director general exercitat de George Mierlita a expirat la 31 august 2022, anunta RNP Romsilva./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2. ... citeste toata stirea