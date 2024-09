Noul Pavilion de Oncologie al spitalului judetean a fost inaugurat

> Dr. Alexandru Calancea: Vom straluci si mai mult decat am facut-o pana acumNoul pavilion in care va functiona Sectia de Oncologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Suceava a fost inaugurat vineri, in prezenta managerului, dr. Alexandru Calancea, a presedintelui Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, a fostului manager al spitalului, primarul ales Vasile Rimbu, a mai multor consilieri judeteni, dar si a corpului medical.Managerul SCJU Suceava, dr. Alexandru Calancea, a ... citește toată știrea