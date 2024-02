Noul pavilion oncologic se finalizeaza in noiembrie

> Vechiul pavilion se va transforma in centru de tratament cu radioizotopi si zona de screeningManagerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Suceava, dr. Alexandru Calancea, a declarat luni ca este multumit de ritmul lucrarilor la noul pavilion oncologic care ar urma sa fie finalizat in noiembrie, anuntand totodata mai multe investitii in zona spitalului judetean."Ritmul lucrarilor pe santier este foarte bun. Tinem aproape cu constructorul. In fiecare zi vedem ce trebuie astfel ... citește toată știrea