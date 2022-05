Nu a pastrat o distanta suficienta fata de masina din fata...

Politia Suceava a stabilit ca accidentul cu trei autovehicule de luni dupa-amiaza la Ilisesti a fost produs de un sofer care nu a respectat distanta fata de autoturismul care circula in fata sa.Luni, la ora 14:25, un barbat conducea o autoutilitara Mercedes Benz pe DN 17, dinspre Paltinoasa spre Stroiesti, iar la intrare in localitatea Ilisesti, din cauza ca nu a pastrat distanta regulamentara fata de autovehiculul care circula in fata sa, a intrat in coliziune fata-spate cu o autoutilitara ... citeste toata stirea