Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, ca nu a luat niciodata in calcul constructia unui spital municipal in Suceava si chiar a refuzat oferta facuta in urma cu aproape 20 de ani de premierul Calin Popescu-Tariceanu privind finantarea unui spital municipal la Suceava.Intrebat daca a luat in calcul sa construiasca un spital municipal, primarul a raspuns: "Sincer, niciodata!".El spune ca Suceava nu este un oras atat de mare si a argumentat ca, de exemplu, la Bacau se construieste de ... citeste toata stirea