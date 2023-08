> Oficiul Fitosanitar Suceava atrage atentia ca intre ultimul tratament efectuat si punerea in consum a produselor vegetale este obligatoriu sa treaca "un timp de pauza"Oficiul Fitosanitar Suceava are atributii in ceea ce priveste controlul produselor de protectie a plantelor, atat la comercializarea, cat si la utilizarea acestora.Conform unei informari a structurii din subordinea Autoritatii Nationale Fitosanitare, in cadrul Programului anual de monitorizare a reziduurilor de pesticide in ... citeste toata stirea