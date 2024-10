Nu se vor mari taxe si impozite anul viitor

Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la intalnirea cu reprezentanti ai mediului de afaceri din Suceava, ca anul viitor nu se vor mari taxele si impozitele.El le-a spus oamenilor de afaceri ca deosebirea intre o tara in curs de dezvoltare si una dezvoltata este ca, in primul caz, politicul influenteaza economicul, in timp ce in cazul tarilor dezvoltate economicul influenteaza politicul; si considera ca si in Romania economicul trebuie sa influenteze politicul."Cred ca v-ati ... citește toată știrea