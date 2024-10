Nu stiti sa cititi un buget si poate asta este de inteles

...Va lasam un buget cu 200 milioane de lei in plus, nu in minusPresedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a reactionat rapid la acuzele aduse la presedintele validat al CJ Suceava, Gheorghe Soldan, care l-a acuzat ca lasa judetul cu un deficit de 200 de milioane de lei, aratand ca situatia este, de fapt, invers, ca ii lasa un buget cu 200 de milioane de lei in plus, dar cere ca PSD sa nu blocheze proiectele de autostrazi si de construire a Spitalului de Copii din Suceava. ... citește toată știrea