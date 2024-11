Nu vreau sa aud ca "iarna ne-a luat iar prin surprindere"

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Soldan, a anuntat, miercuri dupa-amiaza, ca echipele de deszapezire sunt pregatite sa intervina pe drumurile judetene in contextul avertizarilor de cod galben emise pentru judet. Intr-un comunicat de presa, Soldan a subliniat importanta interventiilor rapide si eficiente, in special in zonele montane, unde sunt prognozate ninsori si intensificari ale vantului."Am fost in teren alaturi de reprezentantii Directiei Judetene de Drumuri si Poduri ... citește toată știrea