Numai 26,1% din capacitatile de cazare sucevene au fost utilizate efectiv de turisti

> Cresterea este de 4,1% fata de nivelul consemnat in semestrul intai al anului 2021In judetul Suceava, in luna iunie 2022, in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica au fost inregistrate 88.979 de innoptari, mai multe cu 41,6% fata de luna precedenta. Aceasta conform Buletinului statistic lunar dat publicitatii de Directia Judeteana de Statistica (DJS) Suceava, potrivit caruia, in comparatie cu luna iunie a anului trecut, numarul innoptarilor a cunoscut o crestere ... citeste toata stirea